Très attendu sur les routes du Tour de France 2022, Thibaut Pinot a affiché une belle forme sur le Tour de Suisse. Une préparation prometteuse pour sa course de l’année.

Sur le Tour de Suisse, la formation Groupama-FDJ a réalisé un joli numéro en s’adjugeant, en plus d’un top 5 avec Stefan Küng, deux top 15, une victoire d’étape et plusieurs podiums. Une édition réussie qui n’annonce que du positif pour les semaines à venir et le Tour de France dont les débuts sont imminents. A 10 jours de son lancement, Thibaut Pinot, chouchou du public français, laisse entrevoir de belles promesses.

« Un top 5 sur le Tour de Suisse, c’est déjà une très grosse performance pour nous, poursuit le directeur sportif de Groupama-FDJ. On a une victoire d’étape, on fait troisième du chrono, on a sept autres top-10. On a été actifs quasiment tous les jours. Pour moi, c’est une belle semaine. Thibaut est dans une très belle forme avant le Tour. Il nous avait dit qu’il serait prêt, et il nous l’a prouvé. Stefan nous surprend un peu en montagne, et il est assurément prêt lui aussi. Mon bilan final, c’est une réussite sportive pour ce qui est de cette semaine, et des assurances pour les semaines qui arrivent », a confié Yvon Madiot à l’issue du Tour de Suisse.