Il y a du beau monde ! La Fédération internationale de l’histoire et des statistiques du football (IFFHS) a dévoilé le onze de légende des joueuses de l’équipe de France féminine, composé notamment d’Eugenie Le Sommer et Wendie Renard.

L’équipe de légende est composée de Sarah Bouhaddi (35 ans) dans les cages, avec devant elle, en défense, Sonia Bompastor, Wendy Renard et Laura George. Le milieu de terrain de ce XI type est quant à lui formé par Louisa Necib et Camille Abily, Élise Bussaglia et Sandrine Soubeyrand.

Enfin en attaque, on retrouve la Lyonnaise Eugénie LeSommer, Gaëtane Thiney et Marinette Pichon, mais pas Amandine Henry.

Qu’en pensez-vous ?