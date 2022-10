Son départ en 2019. Le Français s’en veut, et il l’a fait savoir. Après le match face à l’Athletic Bilbao ce samedi soir, Antoine Griezmann s’est excusé auprès des supporters pour son départ au FC Barcelone en 2019.

« J’avais envie de but, très envie d’aider l’équipe en marquant, a réagit l’attaquant français après la rencontre. Ne pas pouvoir être titulaire en début de saison, ça m’avait créé une frustration, mais j’ai essayé d’aider l’équipe du mieux possible, que ce soit en tant que remplaçant ou titulaire. Demain, je serai heureux parce que mes enfants vont me demander si j’ai marqué un but, et je pourrai leur dire que oui », s’est-il expliqué.

« Je suis très fier d’avoir pu signer et redevenir pleinement un sportif. Au bout du compte, je m’excuse. Je sais que les gens veulent m’entendre le dire : je m’excuse pour le mal que j’ai pu faire aux gens. Mais le plus grand pardon que je demande, c’est sur le terrain, en donnant tout pour l’équipe dans des soirées comme celle-ci ».

