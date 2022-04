Le Paris Saint-Germain garde un œil sur Moise Kean alors que Mino Raiola cherche à trouver une solution avec Everton pour l’avenir de son client.

Kean a quitté Everton pour rejoindre la Juventus l’été dernier pour un prêt de deux ans, avec beaucoup d’enthousiasme. Mais il n’a pas réussi à s’imposer à Turin et la Juventus cherche à mettre fin à son prêt à la fin de la saison, le renvoyant à Everton. Raiola est conscient qu’il doit trouver un nouveau club pour son client cet été et se lance dans l’action à l’approche du mercato. Selon le site italien Calciomercato.com, le super-agent italien prévoit de discuter avec Everton afin de trouver une solution pour son joueur.

Il reste deux ans de contrat à Moise Kean à Everton et le club préférerait couper le cordon et le vendre cet été. Raiola va s’asseoir avec Everton et chercher à discuter des options pour que Kean quitte les Toffees. Le PSG est intéressé par sa signature et souhaite le ramener au Parc des Princes où il a passé la saison dernière en prêt. Kean s’est bien comporté au PSG et les champions français gardent un œil sur sa situation avant l’été.