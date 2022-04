Dans quelques semaines, le Real Madrid devrait logiquement soulever un nouveau titre de champion d’Espagne. Si le club madrilène se porte bien, l’objectif est de changer de dimension en s’attachant les services de la star du football français Kylian Mbappé. Malgré tout, le Real se méfie et la direction aurait identifié un autre joueur, en tant que plan B en cas d’échec avec l’attaquant du PSG.

Kylian Mbappé au Real Madrid en 2022 ? C’est une véritable question et pas grand monde n’est aujourd’hui en mesure d’y répondre. Si tout se passait bien il y a encore quelques semaines, la donne pourrait être différente dès à présent. En effet, le meilleur joueur du PSG ne semble pas encore persuadé de rejoindre le Casa Blanca cet été et ces derniers jours, il a même ouvert les négociations pour éventuellement rester dans la capitale française. « Je n’ai pas fait mon choix. Tout le monde le sait. Je réfléchis, il y a de nouveaux éléments, de nouveaux paramètres et je n’ai pas envie de me tromper. J’ai envie de faire le bon choix. Je sais que pour les gens ça tarde un peu. » Avait déclaré le ‘génie français’ après la belle victoire en Ligue 1, 5 buts à 1 face au FC Lorient dimanche soir.

Des paroles qui pourraient faire réfléchir à deux fois le Real Madrid. Le club de Liga souhaite toujours acquérir le Français mais Florentino Pérez cherche déjà un plan B, en cas de refus du champion du monde 2018. Un plan B identifié dans le championnat anglais et qui ferait aussi saliver les fans. D’après les dernières news de ‘Todo Fichajes’, le leader du championnat espagnol viserait Mohamed Salah, dont le contrat avec les Reds de Liverpool se termine en juin 2023.

Plus de 120 millions d’euros sur la table

Si la priorité numéro une reste Kylian Mbappé, le Real Madrid n’hésitera pas à offrir une énorme somme d’argent, afin de récupérer l’international égyptien. Dans la capitale, on évoque une offre de plus 120 millions d’euros qui serait susceptible d’arriver sur la table des dirigeants du club de la Mersey. Le média ibérique précise même que des contacts ont été initiés avec son agent, pour prendre la température et se rendre compte de la faisabilité du dossier. Récemment éliminé avec les Pharaons en Barrages de la Coupe du monde au Qatar, Mohamed Salah n’a toujours pas prolongé son bail en Angleterre et cette saison il a 28 buts et donné 10 passes décisives en 38 apparitions. Un plan B de très haut niveau en cas d’échec avec la star du PSG qui semble enclin à rester en France pour son avenir. Affaire à suivre…