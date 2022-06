Ciblé par le Real Madrid, Gabriel Jesus aurait refusé les avances madrilènes. Le Brésilien souhaite poursuivre sa carrière en Premier League. Arsenal tient la corde.

Constamment remis en question du côté de Manchester City malgré une saison correcte avec 13 buts et 12 passes décisives à son actif en 41 rencontres disputées toutes compétitions confondues, Gabriel Jesus semble être destiné à quitter les SkyBlues. Les Citizens ont enrôlé Erling Braut Haaland et ne compte plus sur leur Brésilien. Seule la porte de sortie l’attend. Une évidence qu’il aurait acceptée sans broncher. A la recherche d’une nouvelle écurie, l’offensif aurait l’embarras du choix.

Particulièrement courtisé sur le continent, Gabriel Jesus aurait, selon les informations dévoilées par Fabrizio Romano, pris la décision de rester en Premier League malgré les sollicitations du Real Madrid. Le Brésilien aurait recaler les approches madrilènes pour favoriser d’autres intérêts tels que ceux formulés par Arsenal ou par Newcastle. Deux écuries qui semblent avoir les faveurs du protégé de Pep Guardiola.