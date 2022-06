Le 23 juillet à Bollaert, le RC Lens va affronter l’Inter de Milan en match amical.

C’est la nouvelle du jour du côté du Racing Club de Lens ! Les Sang et Or vont affronter le club italien de l’Inter Milan en amical le 23 juillet à Lens d’après Corriere dello Sport. Triple vainqueur de la Ligue des Champions (1964, 1965 et 2010), les hommes de Simone Inzaghi ont fini deuxième de la Serie A juste derrière le voisin milanais la saison passée. Les Italiens vont donc découvrir la chaleur de Bollaert, un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte…