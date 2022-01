Victoire 3 buts à 1 du Real Madrid ce soir en Coupe du Roi sur la pelouse de l’équipe d’Alcoyano. Les Merengues assurent ainsi leur qualification pour le tour suivant.

Le club merengue l’emporte tranquillement contre l’équipe d’Alcoyano avec une ouverture du score du défenseur central brésilien Eder Militao dès la 28e minute de jeu. Finalement les locaux égalisent avec un but de Daniel Vega Cintas à la 66e, mais le Real va conclure et obtenir sa qualification avec un but de Marcos Asenjo (76 min), avant que José Juan Figueras deux minutes plus tard ne marque un but contre son camp.