Évènement à ne pas louper cette nuit : le maillot de la légende des Dallas Mavericks, Dirk Nowitzki, sera retiré à l’occasion du match face aux Warriors. Son numéro 41 rejoindra donc le plafond de l’American Airlines Arena.

Il s’agit d’un grand moment dans l’histoire des Mavericks. Le maillot de leur meilleur joueur, qui l’a porté pendant 21 saisons, sera retiré ce soir, lors de la réception des Golden State Warriors. Nowitzki deviendra ainsi le quatrième joueur de la franchise à voir son maillot être retiré.

Fidèle aux Mans jusqu’à sa retraite, l’Allemand aura marqué l’histoire de sa franchise. Sixième meilleur marqueur de l’histoire de la NBA, MVP 2007 et champion NBA en 2011, il est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur européen à avoir évolué en NBA. Ce maillot retiré est un premier pas pour honorer la légende que représente Dirk Nowitzki. La deuxième étape surviendra certainement en 2023, pour une très probable entrée au Hall of Fame, qui honore les plus grands joueurs, équipes, entraîneurs, arbitres, dirigeants et personnalités du basket-ball.