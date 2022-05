Kylian Mbappé qui signe un nouveau contrat au Paris Saint-Germain, c’est une option qui devient chaque jour plus crédible.

Encore sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2022, Kylian Mbappé n’a toujours pas donné de nouvelles concernant son avenir. Invité de l’émission El Larguero fin avril, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a évoqué le dossier. « Si Mbappé ne vient pas cette année, personne ne se suicidera. Si les choses ne se font pas, c’est parce qu’elles ne peuvent pas être faites. » Le Real Madrid se satisfait-il de Karim Benzema ? Cette déclaration est en tout cas un signe encourageant d’après l’ancien du PSG Jérôme Rothen, qui estime que le Français a plus de chances de prolonger en Ligue 1.

« Après je ne sais pas si c’est le rêve de Kylian Mbappé (de jouer au Real Madrid), du moins il ne l’a pas exprimé », a indiqué le consultant de RMC dans l’émission Top of the foot. « Il n’a pas donné son ressenti même s’il ne resigne pas pour l’instant alors que le PSG veut le faire signer depuis belle lurette. Bien sûr que dans un coin de sa tête il y avait la proposition du Real Madrid. Là, ça me parait clair de la part du président du Real Madrid, donc Kylian va peut-être revoir ses plans et accepter la proposition du PSG. Si c’était son rêve de signer au Real après quatre ans au PSG, son deuxième (rêve) c’était peut-être de jouer au PSG. Donc si le PSG lui donne l’opportunité de briller au plus haut niveau, et c’est le cas, autant qu’il reste là.”

Il y a quelque jours, le Parisien affirmait que Kylian Mbappé et le PSG avait trouvé un accord pour un nouveau contrat… avant que la mère du joueur ne démentisse l’information sur Twitter.