En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en juin prochain, Kylian Mbappé aurait pris une décision très importante pour son avenir. La star du club de la capitale va finalement prolonger son contrat avec le PSG et ainsi échapper au Real Madrid de Florentino Pérez. Oui mais voilà, il faudra encore patienter car la mère du joueur a publié un message afin d’expliquer que rien n’était pour le moment officiel.

C’est la très grosse information du soir. Ce jeudi, le ‘Parisien’ explique et sort une véritable bombe. Le média francilien explique que Kylian Mbappé est tout tout proche de prolonger son contrat avec le club de Ligue 1. Cette prolongation serait même ‘sur le point de se concrétiser’ et la star de l’Equipe de France a fait le choix de poursuivre sa carrière au pays. Une très bonne nouvelle pour le football français ainsi que les fans du club de la capitale.

Annoncé tout proche du Real Madrid depuis bon nombre de semaines, le Français devrait donc refuser l’un des plus grands clubs du monde pour continuer sa carrière à Paris. Le média explique qu’après les rencontres au Qatar entre les grands patrons du PSG et la famille de Mbappé, ces derniers ont pu se rendre compte que le Paris Saint-Germain semble prêt à entamer « une vraie révolution. Du sol (les joueurs) au plafond (la direction sportive) en passant par le balcon (entraîneur). Et cela pèse. » Un nouveau contrat XXL rémunéré à hauteur de 50 millions d’euros net par an en plus d’une prime de fidélité à hauteur de 100 millions d’euros net pourraient être offert au génie français pour le convaincre de rester au club encore quelques années. Cependant, sa maman a calmé les choses au travers d’un message publié sur les réseaux.