Le Real Madrid a recensé ce samedi deux cas positifs au Covid-19 dans son effectif après les tests effectués ce vendredi matin.

Les deux joueurs positifs au coronavirus sont Casemiro et Hazard. Dans son communiqué, le club de Zinédine Zidane précise que « tous les autres joueurs et le staff technique de la première équipe, ainsi que tous les employés du club qui travaillent directement avec eux, ont donné des résultats négatifs à ce même test effectué hier. De même, il est confirmé à nouveau que tous, à l’exception de Casemiro et Hazard, ont renvoyé des résultats négatifs aux tests antigéniques effectués ce matin. »