Les négociations entre Chelsea et Rüdiger sont au point mort et le Real Madrid pourrait bien profiter de la situation pour chiper l’Allemand gratuitement l’an prochain.

Malgré l’arrivée de David Alaba cet été, le Real Madrid n’a pas vraiment pallié les départs de ses deux stars de la défense, Sergio Ramos et Raphaël Varane. Le premier, en fin de contrat, a signé au Paris Saint-Germain, tandis que la vente du second à Manchester United aura rapporté environ 50 millions d’euros. En attendant le prochain mercato, Carlo Ancelotti peut compter sur la polyvalence de Nacho et Alaba, ainsi que sur l’excellent rendement du Brésilien Eder Militao, devenu pratiquement titulaire l’an dernier.

Mais les Merengues ont déjà pris de l’avance et le nom de la prochaine recrue semble se préciser. D’après les informations du média espagnol AS, le Real Madrid est toujours confiant sur le dossier Antonio Rüdiger. Homme fort de Chelsea la saison dernière, l’Allemand est sous contrat avec les Blues jusqu’en 2022, mais les négociations autour d’une prolongation sont au point mort, au grand dam de Thomas Tuchel. Une situation qui fait les affaires du Real Madrid, qui prépare déjà le contrat de son futur défenseur, avec pour objectif de conclure un nouveau deal ‘à la David Alaba’ l’été prochain.