L’entraîneur du LOSC Jocelyn Gourvennec satisfait du match nul 0-0 des Dogues lillois hier soir contre les loups de Wolfsburg lors du premier match de Ligue des champions.

Il a a salué la prestation de ses joueurs au micro de RMC Sport. « On n’avait pas fait le match qu’il fallait pour préparer sereinement Wolfsburg. On a répondu présents. On a été très cohérents, avec de la densité défensivement. On n’a quasiment rien donné contre une équipe qui se procure beaucoup d’occasions. On a été très bons défensivement. Il nous a manqué le dernier geste dans les vingt derniers mètres. On a retrouvé un LOSC conquérant, avec une équipe qui se donne avec beaucoup d’énergie et de l’intensité. C’est ce qu’il faut en Ligue des champions. »