Débarqué cet hiver au RB Leipzig afin de pallier de nombreux départs en perspective, Dominik Szoboszlai est déjà le leader technique du club allemand pourtant en perdition. Plusieurs clubs le courtisent déjà pour le sortir de cette situation.

En seulement 443 minutes de jeu, Dominik Szoboszlai a inscrit 3 buts et délivré une passe décisive. Des prestations hors-normes qui confirment le potentiel du talentueux hongrois de 20 ans. Arrivé à Leipzig cet hiver, il s’est rapidement blessé et n’a pu retrouver les terrains que cet été en constatant que le club avait bien changé. A Leipzig, de nombreux cadres ont quitté le navire tout comme le coach, Julian Nageslmann. Sans ses moteurs, le club allemand va mal et ne retrouve pas les sensations du passé. Toujours très courtisé, le Hongrois pourrait rapidement plier bagages. Selon Fichajes, l’Atletico Madrid en fait l’une de ses priorités pour l’été prochain. Diego Simeone est un fan absolu.