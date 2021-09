Christophe Galtier et l’OGC Nice annonce une très belle nouvelle avec la prolongation du jeune espoir azuréen, Kephren Thuram. Alors en fin de contrat en 2022, il était devenu une urgence a traité pour la direction niçoise, chose faite désormais. Voici les premiers mots de l’Aiglon à l’issue de sa prolongation.

« Je suis très heureux de prolonger. Ça ne faisait pas de doute pour moi. J’ai beaucoup progressé et grandi au Gym, et je pense que je peux aller encore plus loin, donc le choix était assez simple. C’était la bonne décision de rester et de prolonger mon bail, sachant que j’ai de très bons partenaires, que le niveau est élevé à l’entraînement, que j’ai un coach qui m’apprend beaucoup de choses« , a déclaré Kephren Thuram sur le site officiel de l’OGC Nice.