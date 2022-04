L’élimination en huitièmes de finale de la Ligue des Champions du PSG par le Real Madrid entraîne une profonde crise à Paris. Daniel Riolo, avant le choc, avait livré son pressentiment bien tranché. Visionnaire…

Dans l’émission After Foot sur les antennes de RMC Sport, Daniel Riolo avait annoncé, telle une bombe, un avenir très mouvementé pour le club de la capitale dans le cas d’une déconvenue face au Real Madrid « Déjà, ça commencera par les supporters, puis les anciens joueurs parleront. Ils parleront de ce qui est en train de se passer dans ce club. Et si cela ne se passe pas bien contre le Real Madrid en Ligue des Champions, j’annonce que ça va exploser dès le mois de mars. Cela ne sera pas près de se calmer, le Parc des Princes va connaître des remous. J’annonce un chaos que le PSG aura bien chercher, quelques personnes au club notamment »

Quelques semaines après l’élimination douloureuse des parisiens, ses paroles semblent s’être révélées justes. L’avenir s’annonce mouvementé au Paris Saint-Germain. On évoque, pêle-mêle, un changement d’entraîneur, la possible mise à l’écart de Leonardo et même… le départ de Neymar sous la pression des dirigeants qataris !

