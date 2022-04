Recrue phare du nouveau PSG en 2017, Neymar commence à se mettre à dos les dirigeants qataris du club de la capitale.

Si son entraîneur Mauricio Pochettino a pris sa défense ce vendredi en conférence de presse, Neymar ne semble pas faire l’unanimité au Paris Saint-Germain. D’après les informations de nos confrères de L’Equipe, le Brésilien agace tout particulièrement les dirigeants du club de la capitale. À Doha, l’attaquant de 30 ans est pointé du doigt pour son manque de motivation et les Qataris reprocheraient aussi au joueur le plus cher de l’histoire son faible rendement et l’image qu’il renvoie.

Arrivé à Paris pour la coquette somme de 222 millions d’euros en 2017, Neymar a surtout coûté plus de 500 millions d’euros au Qatar en 5 ans en ajoutant son salaire et les primes. Un investissement colossal de la part du PSG, qui commence à interroger en interne. Depuis quelques saisons, Neymar donne l’impression d’avoir une motivation « déclinante » avec une hygiène de vie qui ne lui permet pas d’être à son meilleur niveau. Toutefois les dirigeants parisiens savent qu’un départ du Brésilien cet été est quasiment inenvisageable à cause de son salaire XXL. Ils comptent plutôt sur l’ancien virtuose du Barça pour réagir et se montrer enfin à la hauteur des attentes placées en lui.