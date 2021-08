Au stade de l’Aube de Troyes, le Paris Saint-Germain s’est imposé 2-1 lors de la 1e journée de la Ligue 1, samedi soir.

C’est pourtant l’ESTAC qui a ouvert la marque par Hajjam dès la 9e minute du jeu. Mais la nouvelle recrue parisienne Achraf Hakimi a égalisé à la 19e minute. Puis Kylian Mbappé a servi Mauro Icardi dans la foulée pour le but de la victoire (21e). Plus rien ne sera marqué dans ce match. Le PSG dominera globalement la rencontre mais les dernières minutes seront totalement à l’avantage des Troyens, avec une multitude de corners et plusieurs frappes cadrées, sur lesquelles Navas est intervenu. Cette équipe du PSG, encore en rodage et peut-être très bientôt renforcée de Lionel Messi, fera-t-elle des merveilles cette saison ? Il est trop tôt pour le dire.