Les Français en lice lors de la dernière journée des Jeux olympiques de Tokyo, ce dimanche (en heures françaises).

ATHLETISME

Marathon messieurs: Morhad Amdouni, Hassan Chahdi, Nicolas Navarro,

CYCLISME SUR PISTE

Omnium: Victoire Berteau et Clara Copponi. Scratch à 03h00, tempo à 03h45, course à élimination à 04h26, course aux points à 05h25

Keirin messieurs: Rayan Hélal. Quart de finale à 03h24, demi-finales à 04h09, finale à 05h00

HANDBALL

Russie-France, finale dames à 08h00