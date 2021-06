OL’s preseason schedule: (@oetl)

10/07- OL v Bourg-Péronnas (in Bourgoin-Jallieu)

17/07- OL v Wolfsburg (at Parc OL)

From 19/07 to 25/07 – Preseason training camp in Spain

22/07 – OL v Villarreal

25/07 – OL v Sporting#teamOL