Défenseur central du RB Leipzig, Dayot Upamecano (22 ans) est un joueur avec une très belle cote sur le marché.

Très courtisé l’été dernier, le jeune international français est finalement resté en Allemagne du côté de Leipzig avant de prolonger son contrat jusqu’en 2023. Si sa clause libératoire de 50 millions n’est plus d’actualité, « The Times » explique qu’une nouvelle clause de 42 millions d’euros attendrait l’ancien joueur du RB Salzbourg. Une somme qui ne devrait pas effrayer les nombreux courtisans du Tricolore. Un intérêt de Manchester United et du Real Madrid est régulièrement évoqué par la presse étrangère. Affaire à suivre…