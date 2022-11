Premier soutient des nations du continent africain, Samuel Eto’o estime que le Cameroun, mais aussi le Maroc, pourront briller au Qatar.

« Une qualification du Maroc en finale après les victoires contre l’Espagne, le Portugal et l’actuel champion, la France. Du côté du Cameroun, le parcours attendu vers la finale passe par des victoires contre la Belgique et le Sénégal, vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations. Je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas la gagner. Je crois que pour gagner la Coupe du monde, il ne faut pas être des monstres ou des extraterrestres, il faut une bonne préparation, une forte mentalité et une pincée de folie. Je prends toujours l’Inter Milan comme exemple : personne au début de la saison 2009-2010 ne pensait que nous pouvions gagner la Ligue des Champions et Mourinho a fait quelque chose de fou, avec un groupe d’hommes et de guerriers. Je voudrais quelque chose comme ça pour le Cameroun aussi », a déclaré Samuel Eto’o pour les médias officiels de la Coupe du Monde 2022.

Présent dans le Groupe G, le Cameroun devra d’abord passer sur le corps du Brésil, de la Suisse et de la Serbie tandis que le Maroc, au sein de la poule F, devra faire avec la Belgique, le Canada et la Croatie. Les deux nations auront fort à faire avant de se retrouver en finale.