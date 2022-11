Depuis son arrivée à l’OM, Pablo Longoria enchaîne les bouleversements d’effectif. Une gestion qui intrigue Daniel Riolo.

« Si ça ne marche plus, si l’OM ne va pas en Ligue des champions, on va regarder quelle est la valeur de cet effectif. Quelle est la valeur de l’OM ? Quand McCourt va faire les comptes et qu’il va regarder, qu’est-ce qu’il va rester de la politique Longoria au fond ? Là, on passe tout. Si ça marche, on pardonne les méthodes, mais quand ça ne marche plus. Longoria ne crée aucune valeur dans ce club. Il dépense de l’argent, mais lui ne vend quasiment rien et les joueurs qu’il a, c’est difficile de voir de la valeur dans cet effectif-là. La dette n’est jamais vraiment comblée. J’ai peur que si l’OM ne va pas en Ligue des champions, il y ait à nouveau une situation périlleuse. Je me demande si Longoria travaille pour lui ou pour l’OM aujourd’hui ? Son ambition c’est l’OM ou se faire remarquer lui ?« , a déclaré Daniel Riolo dans des propos lancés sur les ondes de RMC.