Dimanche, le LOSC de Christophe Galtier a été tenu en échec sur la pelouse de Saint Etienne en concédant le nul (1-1). Des points précieux pour la course au titre et la lutte avec le PSG viennent de s’envoler. Pour Daniel Riolo, les Lillois peuvent nourrir de beaux regrets, surtout avec l’état de forme actuel des Parisiens.

Malgré la crise sportive que traverse actuellement les Verts et le manque de confiance des hommes de Claude Puel, le LOSC, dauphin du PSG, n’a pas réussi à ramener plus d’un point de ce déplacement en terre stéphanoise dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1. Un résultat qui permet aux Dogues de récupérer leur deuxième place au classement. Mais pour Daniel Riolo, les Lillois ont raté le coche et peuvent nourrir de sacrés regrets. « Ça commence à devenir rageant que Lille perde des points là où ils ne doivent pas en perdre… Sur certains matchs, comme à Brest, ils doivent faire mieux. Et très franchement, Lille pourrait avoir cinq points d’avance sur ce PSG très moyen cette saison. Mais en même temps, le LOSC est quasiment qualifié en Europa League, tout en étant proche de Paris en championnat. Donc on peut dire que la saison est palpitante, il se passe des choses. Mais il faut être exigeant, car il y a matière à faire plus, mais bon… » a lâché le journaliste sportif dans l’After Foot sur RMC. Même si le PSG figure en tête du championnat de Ligue 1, ces derniers sont loin d’être convaincants cette saison et il serait intéressant pour le suspense que les Lillois ou une autre formation les titillent le plus longtemps possible.