Depuis le début de la saison, toute la Ligue 2 est disponible en intégralité sur les canaux additionnels de Téléfoot. Mais pour la première fois, un match va déroger à la règle. La rencontre entre Chambly et Rodez prévue mardi soir ne sera pas couverte de A à Z par la chaîne sportive. Explications.

Mauvaise nouvelle pour les supporters de Chambly et de Rodez. Ce mardi, ces fans ne pourront pas suivre les aventures de leurs équipes fétiches à cause d’un mauvais timing et d’une programmation très riche. En effet, les rencontres de la 13e journée de Ligue 2 programmées à 19h se tiendront en même temps que deux matches de Ligue des Champions. Pour cette raison, un canal additionnel est réquisitionné par Téléfoot pour diffuser le Real Madrid-Chakhtar au détriment du Chambly-Rodez qui passe à la trappe.

Le FCCO a tenu au courant ses supporters dans un communiqué en expliquant que le match ne serait visible que sur le multiplex. Il sera en intégralité, mais seulement en différé à partir de 21h.