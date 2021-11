Arrivé pour 80 millions d’euros en août 2019 en provenance du LOSC, Nicolas Pépé n’a toujours pas convaincu après 2 saisons passées à Arsenal. Déçu par ses prestations, les Gunners envisageraient un départ précoce.

A 26 ans et après plus de deux saisons passées à Arsenal, Nicolas Pépé n’a toujours pas saisi sa chance en prenant une place de titulaire indiscutable. Sur courant alternatif, l’Ivoirien a disputé 9 rencontres cette saison pour 1 but et 3 passes décisives. Des performances décevantes qui ne semblent pas convaincre Mikel Arteta qui préfère aligner Bukayo Saka ou Emile Smith Rowe. Joueur le plus cher de l’histoire des Gunners, l’ancien du LOSC commence a être considéré comme un échec voire un fiasco. Un constat que partagerait la direction du club londonien.

Selon les informations de The Sun, Arsenal songerait à se débarrasser de Nicolas Pépé avant que sa valeur marchande n’atteigne le néant et que son contrat arrive à expiration (2024). Aujourd’hui estimé à 35 millions d’euros, le vendre serait un moindre mal pour les Gunners qui pourrait récupérer un peu moins de la moitié de la somme initiale. Si Mikel Arteta a refusé tout départ cet hiver, Nicolas Pépé pourrait partir l’été prochain. Newcastle United a déjà montré son intérêt. Quoiqu’il arrive, le LOSC a peut-être fait le casse du siècle.