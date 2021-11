Véritable légende en France comme à Marseille, Zinedine Zidane, originaire de la cité phocéenne n’a pourtant jamais porté les couleurs de l’OM. Un regret pour ce fervent supporter de l’Olympique de Marseille.

En tant que joueur comme en tant que technicien, Zinedine Zidane n’a de cesse de forcer l’admiration des plus grands comme des simples supporters. Partout où il est passé, le natif de Marseille a fait lever les foules et il est certain que les Girondins de Bordeaux, la Juventus Turin et le Real Madrid ne l’oublieront jamais. Le Français a une carrière bien remplie, ponctuée de succès, et pourtant, un regret subsiste, celui de ne jamais avoir joué pour l’Olympique de Marseille.

« Pendant ma carrière, je n’ai pas eu de regrets. Parce que j’étais occupé et j’ai joué dans des clubs où j’étais bien. Mais avec le recul, c’est vrai que en tant que Marseillais j’étais dans les tribunes très jeune. Pendant longtemps, j’ai dit que mon rêve était d’être là. J’ai supporté cette équipe de Marseille comme un fou. Même après, quand j’y jouais. À part quand je jouais contre eux car je voulais gagner, mais les autres matchs, j’étais avec Marseille, pour Marseille. Et aujourd’hui, je veux voir Marseille gagner !« , a déclaré Zinedine Zidane dans un entretien accordé au Phocéen.

