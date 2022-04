Ancien adjoint de Zinedine Zidane au Real Madrid, David Bettoni espère pouvoir devenir entraîneur très prochainement. Vainqueur de quatre Ligues des Champions avec les Merengues, Bettoni rêverait de coacher l’Olympique Lyonnais.

Invité de l’émission ‘Téléfoot’ il y a quelques heures David Bettoni, ancien adjoint de Zinedine Zidane au Real Madrid s’est confié et il souhaite laisser son rôle d’adjoint de côté pour devenir entraîneur et pourquoi pas en France sur le banc lyonnais. « Quel entraîneur aujourd’hui qui débuterait en tant que numéro un, avec l’expérience que j’ai, n’aimerait pas entraîner un club de l’envergure de l’Olympique Lyonnais ? Forcément, c’est des clubs qui font rêver. » Révèle-t-il dans l’émission de ‘TF1.’

Un appel du pied qui ne passe pas inaperçu car même si Bettoni n’a été que le lieutenant de Zidane, il a tout de même apporter sa pierre à l’édifice lorsque le Real a remporté ses quatre Ligue des champions de suite et de nombreux titres sur la scène nationale. Libre de tout contrat, David Bettoni est un homme prêt à se lancer dans le grand bain et pourquoi pas en prenant les commandes d’un des plus grands clubs du football français. Affaire à suivre…