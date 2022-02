Sélectionneur de l’Algérie, Djamel Belmadi est revenu sur les récentes déclarations d’Andy Delort qui a refusé de disputer la CAN 2022 afin de poursuivre la saison avec l’OGC Nice.

« Ne surenchérissez pas le truc. Il l’a dit pour vous. Moi je ne suis pas concerné. Il nous a dit qu’il voulait se concentrer pendant un an sur son club. Rester sur le banc de touche avec son club ne le dérange pas pourtant. Soyez corrects, ne profitez pas parce qu’on a un genou à terre. C’est grave de donner autant d’attention. Il a pris une décision, on en a pris acte, on avance. Ça aurait été la même chose si c’était Riyad Mahrez, » à lâché le technicien des Fennecs devant les médias.