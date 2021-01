Regardez en direct ce match entre Southampton (9e, 26 pts) et Liverpool (1e, 33 pts), comptant pour la 17e journée de la Premier League.

Toujours aussi tranchant depuis le début de la saison, Danny Ings a profité de cette rencontre face à Liverpool pour inscrire le but le plus rapide de sa carrière (1m 51s). En manque d’inspiration, les hommes de Jürgen Klopp ne vont pas réussir à revenir au score en première période. Pire, ils vont rentrer aux vestiaires avec aucun tir cadré au compteur. La seconde mi-temps ne sera guère plus emballante de la part du champion d’Angleterre en titre qui concède finalement sa deuxième défaite de la saison.

Au classement, Liverpool perd l’occasion de reprendre seul la tête de la Premier League. Les Reds restent à hauteur de Manchester United (33 pts), mais avec un match d’avance. Southampton de son côté grimpe à la 6e place, avec autant de points (29 pts) que Manchester City et Tottenham.