Avec une excellente première partie de saison en Premier League, Manchester United aura à cœur de poursuivre sur cette lancée en se servant notamment des futurs mercatos. Ole Gunnar Solskjaer s’apprête à sceller le sort de six joueurs qui devraient quitter les Red Devils cet hiver.

Dauphins de Liverpool, les coéquipiers de Bruno Fernandes enchaînent les très bonnes performances depuis plusieurs matches. A la demande du coach norvégien Ole Gunnar Solskjaer, le club devrait effectuer un grand ménage au sein de l’effectif pour le mercato hivernal. Selon les informations du Daily Mail dévoilées ce lundi, plusieurs joueurs mancuniens seraient poussés vers la sortie en janvier, dans le cadre d’un prêt ou d’un transfert définitif. Pour l’instant, le nom de six d’entre eux aurait fuité.

Le gardien Sergio Romero dans l’ombre du patron De Gea figure dans cette liste et pourrait potentiellement quitter le navire. Tout comme son compatriote Marcos Rojo ainsi que les défenseurs Phil Jones et Brandon Williams. Des noms plus étonnants comme les milieux Jesse Lingard et Daniel James sont eux aussi sur la sellette. Une liquidation XXL devrait donc avoir lieu à Old Trafford cet hiver.