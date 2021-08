Impressionnant durant les matchs de présaison, le jeune Yusuf Demir va rejoindre définitivement le FC Barcelone contre un chèque de 10 millions d’euros.

Prêté avec option d’achat par le Rapid Vienne, le jeune Yusuf Demir ne devrait pas revoir le championnat autrichien de sitôt. D’après les informations de la RAC-1, le FC Barcelone aurait pris la décision de lever son option d’achat d’un montant d’environ 10 millions d’euros. Véritable prodige, il n’a joué que 28 petites minutes en Liga cette saison mais a déjà charmé Ronald Koeman et son staff en matchs de présaison. L’option d’achat pourrait d’ailleurs être automatiquement levée si le joueur dispute au moins 20 matchs cette saison. Son compteur est toujours à zéro puisqu’il n’a pas disputé plus de 45 minutes de jeu face à l’Athletic Bilbao (1-1).

Selon la radio catalane, les dirigeants du Barça estiment que le talent et les perspectives de progression de Yusuf Demir suffisent à en faire un investissement rentable. De son côté, le jeune milieu offensif de 18 ans avoue avoir accompli « son rêve » en signant au Barça. Il pourrait même jouer un vrai rôle en équipe première cette saison quand on connaît les pépins physiques d’Ousmane Dembélé et Ansu Fati.