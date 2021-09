Un transfert historique a eu lieu cet été entre la Lazio et l’AS Roma, le quatrième dans l’histoire. Pedro a quitté la Louve pour rejoindre Maurizio Sarri, un renouveau pour l’ancien des Blues.

Dans la même ville mais pas avec les mêmes ambitions, Pedro a retrouvé le sourire. Un deal lancé par Igli tare sous l’impulsion directe de Maurizio Sarri qui l’avait déjà entraîné à Chelsea. Déjà très important dans le dispositif du technicien italien, l’Espagnol se confie sur son début d’aventure chez la Lazio : « Je ne m’attendais pas à cet accueil de la part des coéquipiers et des fans. Une belle surprise. Je venais de Rome, ce n’était pas facile. L’accueil a été parfait, ils m’ont tout de suite fait bonne impression. Travailler avec Sarri est une joie, une personne agréable et un excellent technicien.«

Désormais très heureux, Pedro ne conserve pas un très bon souvenir de l’AS Roma et de José Mourinho. L’Espagnol affirme n’avoir parlé à personne avant d’être catalogué comme indésirable et poussé vers la sortie. Un manque de considération qu’il ressent toujours de manière très amère : « A la Roma, je vivais une situation très difficile, j’étais en dehors du groupe. Je n’ai pas parlé à l’entraîneur et aux managers, ils ne voulaient pas me parler. Ils m’ont juste dit que je devais partir, c’est tout ce que je savais. Heureusement j’ai parlé à Sarri et j’en ai profité pour venir ici. Je donnerais tout pour la Lazio. »