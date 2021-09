Présent en conférence de presse après la débâcle lilloise infligée contre les Merlus (2-1), Jocelyn Gourvennec apparaissait sur un ton glacial devant les journalistes qui l’attendaient tout aussi étonnés que lui du résultat du soir. Déçu, le Breton est conscient que sa formation n’est pas au rendez.

Décontenancé par la prestation de ses hommes et par le résultat obtenu quelques minutes plus tôt, Jocelyn Gourvennec est arrivé abattu devant la presse. Très déçu de la défaite subie ce vendredi soir face à Lorient (2-1), le Breton est conscient des faiblesses montrées par son groupe en ce début de saison : » Ce soir, on n’a pas répondu présent. On a été battus dans l’engagement par Lorient. Ils ont fait un très bon match. On aurait pu prendre 1 point, je ne pense pas qu’on aurait pu gagner. […] Je suis déçu par le contenu, on n’a pas fait le match qu’on voulait. On a été à côté en première période, on a mal défendu, mal pressé, pas comme on avait préparé. On a laissé beaucoup trop d’espaces à Lorient et on s’est fait piéger alors qu’on était prévenus. On n’a pas apporté de profondeur dans notre jeu, ça leur a permis de contrôler. On s’en sortait bien avec 1-1 à la mi-temps.

Une lucidité que le technicien lillois semble perdre à l’évocation de la seconde laquelle était, selon lui, de meilleure facture. Il en fallait peu pour faire mieux mais les Dogues n’ont tenu que 10 minutes avant de retomber dans leurs travers : « En seconde période, on a joué plus dans leur dos mais ça n’a pas duré. On a été en-deçà de ce qu’on est capables de faire. […] On a corrigé en deuxième, mais on a eu une première période où c’était très difficile. On n’était pas équilibrés défensivement. On n’a pas su trouver la profondeur. Quand on perd un match, on peut toujours tout remettre en question, les choix, la compo, les changements… Mais on n’a pas suffisamment répondu présent sur le terrain. Lorient est allé chercher sa victoire. On ne peut pas prétendre à mieux en faisant des matchs pas suffisamment maîtrisés, on n’a pas contrôlé grand-chose« , a-t-il déclaré en après match, dans des propos diffusés sur Prime Vidéo.

Après seulement cinq matchs, Jocelyn Gourvennec semble perdre pied mais selon lui, le passé peut expliquer les tristes prestations de ce début de saison : « C’est toujours difficile pour une équipe championne en titre d’enchaîner la saison d’après. C’est différent pour les très grosses équipes. Aujourd’hui, on n’est pas au rendez-vous de ce match. On doit faire mieux, ce n’est pas suffisant. »