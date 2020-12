Le football français poursuit sa crise. L’ensemble des membres de la LFP étaient présents ce jeudi pour un conseil d’administration.

Ce CA était largement consacré à l’affaire Mediapro. Le principal diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2 qui n’a pas payé son échéance du 5 octobre (172,3 millions d’euros) ni la suivante, le 5 décembre (152,5 millions d’euros), est dans le viseur des présidents de Ligue 1 et de Ligue 2. Marc Sénéchal, le conciliateur nommé par le tribunal de commerce de Nanterre, s’est exprimé devant le CA et a donné son point de vue. Dans un premier temps, selon les informations de L’Equipe, la conciliation doit prendre fin le 18 décembre.

A ce moment-là, les présidents vont devoir choisir. Soit la LFP accepte les conditions de Mediapro (un abandon du contrat), soit elle décide de partir en bataille judiciaire contre son diffuseur qui pourrait se mettre en faillite. Le conciliateur a donné son point de vue aux présidents et affirme que le choix 1 serait le meilleur choix possible pour le football français afin de récupérer les droits pour les revendre à Canal+ et ses alliés. Réponse dans les prochains jours.