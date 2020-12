Mediapro devrait perdre les droits de la Ligue 1 dans les prochaines semaines. BeIn Sports ou RMC Sport pourraient intervenir dans le rachat des droits TV de la Ligue 1 aux côtés de Canal+.

Ce n’est plus un secret, Canal+ souhaite reprendre les droits TV de la Ligue 1. Mais pour y arriver, la chaîne cryptée devrait être dans l’obligation de s’associer avec un autre acteur du marché. L’objectif pour le Canal 4 de la TNT, récupérer l’affiche premium du dimanche soir. L’autre acteur devrait lui obtenir le reste des affiches de la Ligue 1 (multiplex du dimanche à 15h et les autres affiches non-diffusées sur Canal). Cette stratégie avait déjà été dévoilée par le Canard Enchainé dans son édition du 25 novembre dernier.

Comme le rapporte L’Equipe, dans un premier temps, l’ensemble du petit monde des médias a pensé à BeIn Sports avec qui Canal possède un contrat de distribution exclusive jusqu’en 2025. Mais cette nouvelle pourrait obliger la direction de la chaîne à revoir sa copie concernant le coût de la grille et l’actionnaire qatari ne serait pas emballé par cette nouvelle. C’est donc le groupe Altice, avec qui Canal s’entend bien après des débuts difficiles, qui pourrait être le grand gagnant de la défaillance de Mediapro. Les deux groupes ont déjà acté une alliance concernant la Premier League et devrait signer dans les prochaines semaines un accord concernant la co-diffusion de la Ligue des Champions sur la période 2021-2024. Patrick Drahi, qui ne voulait plus investir dans le sport, pourrait revoir ses ambitions face à un droit recherché comme la Ligue 1 et à un prix défiant toutes concurrences. RMC Sport pourrait donc devenir l’associé de Canal dans la diffusion de la Ligue 1…sauf si entre temps un nouvel acteur se fait connaître.