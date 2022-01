Sauvé in-extremis la saison dernière, le FC Nantes surprend cette saison. Neuvième de Ligue 1 avec 32 points au compteur, les Canaris sont devants de grandes écuries comme le LOSC ou l’OL. L’Europe est un objectif ambitieux mais les Nantais pourraient « jouer les troubles fêtes en fin de saison », une affirmation de Denis Balbir.

« Aujourd’hui, Nantes est à la croisée des chemins. A quelques points de l’Europe, relativement tranquille pour son maintien. Je pense que ces Canaris peuvent être des trouble-fêtes dans cette Ligue 1. Le calendrier du mois de février est plutôt intéressant avec les déplacements à Strasbourg et à Metz ainsi que la réception Reims et du PSG. Avec sept points ou plus, Nantes peut valider son objectif et se libérer pour la fin du championnat. Pour moi, ils peuvent finir en trombe et finir devant certains grands noms comme Monaco, Lille ou Lyon. Ce sera l’une des équipes à surveiller. Ils ont tout : un beau public, un beau stade, du beau jeu, un entraîneur formé à l’école nantaise et qui renvoie beaucoup d’amour pour son club…« , a lancé Denis Balbir dans sa chronique relayée par ButFootballClub.