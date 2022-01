Plus courtisé que jamais, le LOSC tente d’éteindre l’incendie pour Sven Botman. Le Néerlandais impressionne et attise l’intérêt du Milan AC qui ne lâche pas. Le club lombard le veut à tout prix et compte bien l’enrôler cet été.

Courtisé par de nombreuses écuries à travers l’Europe, Sven Botman et son avenir semblaient être scellés au LOSC cet hiver. Une affirmation loin d’être une assurance tout risque. Le marché hivernal est long et fastidieux pour le LOSC et ses supporters alors que les départs s’accumulent. D’autres pourraient suivre avec Reinildo ou Xeka voire Sven Botman. Malgré les nombreuses déclarations des dirigeants lillois confirmant qu’il ne partira pas, une écurie insiste…

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le Milan AC n’a pas abandonné la piste menant à Sven Botman. Si les dirigeants lombards sont conscients qu’il ne partira pas cet hiver, ils souhaitent forcément le destin et l’enrôler l’été prochain. Pour s’immiscer en tête dans les priorités du Néerlandais, l’écurie milanaise et prête à tout et devrait refaire parler d’elle dans les semaines à venir. Le jeune Dogue est la priorité de Paolo Maldini.