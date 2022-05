Victoire 2 buts à 1 pour le FC Nantes face au Stade Rennais ce mercredi soir dans le match en retard de la 36e journée de Ligue 1. Les Canaris fêtent dignement leur récent titre en Coupe de France.

FC Nantes – Stade Rennais 2-1 : auréolé de son titre en Coupe de France samedi soir, les Canaris ont décroché une belle victoire à la maison dans le derby breton face au Stade Rennais. Si les visiteurs ouvrent la marque par Flavien Tait à la 32e minute de la partie, les Nantais poussent pour égaliser dès la 45e minute de jeu par Kalifa Coulibaly. Devant leur public, les joueurs d’Antoine Kombouaré passent même en tête eu tableau d’affichage avec un but du défenseur central Nicolas Pallois à la 71e minute de jeu. Au classement, le Stade Rennais manque une belle occasion de se rapprocher du podium et reste quatrième à six points de l’OM et trois de l’AS Monaco. Nantes remonte bien à la neuvième place avec 54 unités.