Interrogé en conférence de presse après sa promenade de santé face à John Isner lors du deuxième tour du Masters 1000 de Rome, Rafael Nadal a fait part de son agacement sur la redondance des questions sur son jeune compatriote Carlos Alcaraz, et notamment sur la prétendue ressemblance des deux joueurs au même âge. L’homme aux 13 Roland Garros a mis les choses au clair une bonne fois pour toute.

« Nous ne pouvons pas passer toute la journée à penser à ce qu’il pourrait accomplir. Il joue à un niveau fantastique et je jouais probablement à un niveau fantastique en 2005. Mais il s’agit de différentes époques, de différentes carrières et de différentes façons d’aborder les choses, car les temps changent. Ne me posez plus de questions parce qu’à chaque fois que vous le ferez, je vous dirai la même chose : vous ne pouvez pas lui mettre plus de pression. C’est formidable de pouvoir profiter d’un joueur comme Carlos pendant de nombreuses années, mais pour l’instant, je continue à jouer et je me concentre sur mon travail. Je ne peux pas parler tous les jours de qui va être meilleur ou qui est plus fort maintenant. Tout ce que nous pouvons faire, c’est profiter de sa carrière et arrêter de le comparer à moi, aussi intéressant que cela puisse être. S’il peut gagner 25 tournois du Grand Chelem, ce sera formidable pour lui et pour notre pays, mais laissons‐le en profiter. J’ai pu gérer ma carrière comme je le voulais, il est temps de le laisser faire aussi donc arrêtez de me poser la même question à chaque fois. »