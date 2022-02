Pour l’entraîneur Nantais, hors de question de s’emballer et de faire des plans sur la comète.

Ce mardi en conférence de presse de presse, Antoine Kombouaré s’est exprimé au sujet de la bonne forme des Canaris et d’un hypothétique place en finale de la Coupe de France. Pour rappel, le FC Nantes accueillera dans un premier temps Bastia jeudi soir (21h) en quart de finale de la compétition.

« Stade de France ? L’Europe ? Vous venez de quelle planète vous ? Avant de vouloir voir le Stade de France il faut d’abord battre Bastia. C’est pas l’envie qui manque. Bien sûr que j’ai des rêves mais entre les rêves et la réalité… On a vraiment les pieds sur terre. On sait d’où l’on vient. Vous savez où on était la saison dernière ? Vous savez la dernière fois que Nantes a fait un quart de finale ? Sur les quinze dernières années on a fait quoi ? Deux fois quart de finale ? Donc à partir de là vous êtes plein d’humilité. Bien sûr, quelque part dans notre tête on se dit qu’on est pas loin. Il n’y a plu que deux matches qui nous séparent du Stade de France mais moi j’ai appris avec l’expérience qu’il faut prendre chaque match avec le plus sérieux. D’abord faire ce qu’il faut contre Bastia et si on gagne contre cette équipe ? Ensuite, il y a un match de championnat. Vous avez compris que pour moi, le Stade de France c’est très très loin. C’est pas un manque d’ambition hein ? Mais j’ai les pieds sur terre moi. Vous, derrière votre caméra c’est facile. Il faut jamais s’enflammer ni faire des plans sur la comète. Si je vous écoutais ? Moi je serai champion du monde. Pas gagner la Coupe de France, la Coupe du monde ! »