Selon Le Parisien, il en coûtera 7 millions d’euros au PSG pour avoir limogé Thomas Tuchel à 6 mois du terme de son contrat.

Le choix du PSG confirme que l’argent n’est pas un problème pour les Qataris. Malgré une crise du coronavirus qui pourrait faire perdre quelque 200 millions d’euros au club, il n’hésite pas à limoger son entraîneur. Rappelons qu’en 2016, le PSG avait licencié Laurent Blanc peu de temps après l’avoir prolongé, pour un coût de quelque 22 millions d’euros.

Au PSG version QSI, quand on n’aime plus, on ne compte pas…