Le FC Barcelone maintient toujours des contacts avec l’agence de Memphis Depay. Malgré la pression du PSG, le Néerlandais aurait déjà fait son choix.

La guerre fait rage. Alors qu’ils vont s’affronter en huitième de finale de Ligue des Champions en février prochain, le PSG et le FC Barcelone se battent en coulisses pour attirer Memphis Depay. Et malgré la forte pression de Leonardo sur le dossier, le joueur de l’OL se voit plus jouer en Catalogne. « Depay convaincu de jouer pour le Barça », c’est ce que titre Mundo Deportivo aujourd’hui.

Selon le quotidien, le Néerlandais espère pouvoir rejoindre l’Espagne, que ce soit en janvier ou en juin. Et que SEG pour Sports Entertainment Group, l’agence qui représente l’attaquant lyonnais, entretient des contacts hebdomadaires avec les Catalans. Il se pourrait donc que malgré les moyens, plus élevés, de la capitale française, Depay finisse bel et bien au FC Barcelone.