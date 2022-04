Selon les informations du Telegraph, Newcastle, club le plus riche du monde depuis son rachat par un fonds d’investissement Saoudien, disposera « seulement » d’une enveloppe de 70 millions d’euros pour le prochain mercato estival.

Après une première partie de saison catastrophique, Newcastle grâce à ses recrues hivernal: Chris Wood, Dan Burn, Matt Targett et surtout Kieran Trippier et Bruno Guimarães, a relevé la tête en championnat. Club le plus riche du monde depuis son rachat par un fonds d’investissement Saoudien, ne fera des folies lors du prochain mercato. Selon les informations du Telegraph, les Magpies disposeront d’une enveloppe de 70 millions d’euros sans compter les ventes éventuelles.