Selon les informations de Marca, Gavi et Ronald Araujo, sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le FC Barcelone, ont une nouvelle fois refusé une offre en prolongation de contrat. Néanmoins, les dirigeants catalans ont toujours espoir de trouver un accord avec ses deux jours d’ici la fin de saison.

Gavi et Ronald Araujo porteront-ils toujours le maillot du FC Barcelone ? les deux hommes sous contrat jusqu’en juin 2023 ont refusé une troisième offre de prolongation, selon les informations de Marca. Malgré ce nouveau refus, les dirigeants catalans estiment qu’un accord avec Gavi est possible car le jeune milieu de terrain de 17 ans fait du barça sa priorité. En revanche, le dossier Ronald Araujo est plus complexe. Le défenseur uruguayen de 23 ans est dans le viseur de plusieurs clubs dont Manchester United, Manchester City et Chelsea. En fin de contrat en juin 2023 les blaugranas se donnent jusqu’au mercato d’été pour boucler ces dossiers. Affaire à suivre mais l’été sera chaud à Barcelone.