La FIFA a annoncé l’identité des trois joueurs retenus pour le trophée The Best qui récompense le meilleur joueur de la saison. Comme chaque années, il y a des mécontents et en 2020 c’est le clan de Neymar qui endosse ce rôle.

« C’est sérieux ? », a écrit le Brésilien sur son compte Twitter, alors que l’instance a annoncé les noms de Robert Lewandowski (Bayern), Cristiano Ronaldo (Juventus) et Lionel Messi (Barça) pour le trophée The Best. Devant cette nouvelle, le père de la star du Paris Saint-Germain réagit également et comprend son fils. « Pour nous, tu seras TOUJOURS dans les meilleurs championnats, les meilleurs clubs et parmi les meilleurs joueurs du monde. »

Rappelons que le numéro 10 du PSG a remporté le Trophée des Champions, la Ligue 1, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, alors qu’il est vice-champion d’Europe après son échec en finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich de Robert Lewandowski.