Malgré les approches de Liverpool et Chelsea, le Borussia Dortmund reste sur ses positions et ne vendra pas Jude Bellingham en 2022.

Impressionnant pour ses débuts en Bundesliga la saison dernière, le jeune Jude Bellingham a attiré l’attention des plus grandes écuries de la planète. D’après les informations de la presse britannique, deux d’entre elles surveillent avec attention l’Anglais de 18 ans : Liverpool et Chelsea. Plus tôt cette semaine, le Daily Mail faisait d’ailleurs état d’une offre de 93 millions d’euros de la part des Reds en vue d’un transfert l’été prochain.

Mais face aux premiers assauts des cadors de Premier League, le Borussia Dortmund se défend déjà. À en croire le média 90min, le BVB a fait savoir ce vendredi à Liverpool et Chelsea que Jude Bellingham ne quitterait pas la Bundesliga en 2022. Sous contrat avec les Jaunes et Noirs jusqu’en 2025, l’ancien de Birmingham risque de coûter bien plus cher que 93 millions d’euros. Après avoir vendu Jadon Sancho (85 M€ à Manchester United) cet été, Dortmund sait déjà qu’il ne pourra retenir Erling Haaland, dont la clause libératoire vient de passer à 75 millions d’euros. Hors de question dans ce cas de perdre une autre star la même année.