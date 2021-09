Lionel Messi, Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic, Neymar, Marquinhos… Sous l’ère QSI, le PSG ne cesse d’attirer les stars du ballon rond. Mais si Paris peut compter sur sa puissance économique pour convaincre les plus grands joueurs, le club de la capitale peut aussi compter sur la force et le charme de son directeur sportif : Leonardo. Personnage adulé, il n’en reste pas moins controversé. La biographie de Philippe Rodier « Leonardo, l’architecte du PSG sous QSI » nous plonge dans le mode de fonctionnement de l’un des clubs les plus exposés de la planète. Entretien avec l’auteur par Ruben Dias.



Pourquoi avez-vous décidé de retracer la carrière de Leonardo ?

Je cherchais un nouveau livre à écrire, une biographie de préférence. Je me suis alors rendu compte que Leonardo était un personnage assez mystérieux, intrigant voir controversé. Le fait qu’il travaille au PSG, avec une puissance financière énorme, on pourrait se dire que son travail est simple. Qu’il n’a qu’à signer des chèques et voilà, le travail est fait. J’ai alors eu envie de me poser et de regarder ce qu’il se cachait derrière. C’est une carrière très intéressante autour du management, mais aussi autour de son histoire personnelle.

En quoi Leonardo est l’architecte du PSG ?

Au moment où QSI débarque en France, il faut un réseau, il faut un carnet d’adresse, quelque part, il faut un savoir-faire qui manque aux nouveaux dirigeants du PSG. Leonardo a été la passerelle entre ce nouveau Paris Saint-Germain et les stars du football. Il est donc architecte parce que c’est lui qui construit le club avec les joueurs qu’il recrute mais aussi avec le coach qu’il a choisi. Ancelotti c’est l’homme clef du projet au moment où il arrive. Leonardo a été formé à l’AC Milan avec Brida, Berlusconi et Galliani (avec qui il apprendra à œuvrer en coulisses). En 2011, le PSG s’articule autour de Leonardo, Ancelotti et Zlatan. Attention, le livre n’est pas qu’un éloge à Leonardo, je ne dis pas que tout ce qu’il fait est bien, mais c’est lui l’architecte du club.

Comment expliquer que les plus grandes stars de la planète football lui fassent confiance ?

Dans le livre, on revient sur sa carrière en tant que joueur. Et je pense que cela y fait beaucoup. Il n’y a pas que les gros chiffres qui intéressent les plus grands joueurs. Le charme de Leonardo y est pour beaucoup. Il s’y connaît en football et par exemple, quand Hakimi avoue qu’il a eu une très bonne discussion avec le directeur sportif du PSG, on imagine facilement que le Brésilien l’a charmé. Forcément, il jouait le même poste que le Marocain. Ses connaissances dans le football séduisent les joueurs, c’est indéniable.

