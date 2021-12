La sensation de cette fin d’année est sans conteste Julian Alvarez. Ses performances ont porté River Plate jusqu’au titre en première division argentine. Des prestations de hautes volées qui ont tapé dans l’œil du Bayern Munich.

Depuis plusieurs semaines, la panique s’est emparée du Bayern Munich alors que le doute plane sur l’avenir de Robert Lewandowski. Malgré ses envies d’ailleurs, le club bavarois affirme et réaffirme son désintérêt concernant Erling Braut Haaland, le successeur pourtant désigné du buteur polonais. Un refus constant et persistant qui s’explique enfin, le Bayern Munich a déjà trouvé le remplaçant de Robert Lewandowski… et ce n’est pas un international norvégien.